Por segundo año, DHL Group aumenta sus ganancias en 2026: Rentabilidad e inversiones crecen, mientras el grupo se diversifica

Por segundo año consecutivo, DHL Group logró elevar sus proyecciones de ganancias, impulsado principalmente por el desempeño de sus divisiones DHL Expres, DHL Global Forwarding y DHL Supply Chain.

De acuerdo con se Reporte Financiero, los ingresos del grupo aumentaron 12.6% anual hasra alcanzar los 22 mil 700 millones de euros durante el tercer trimestre de 2026. Esto significó un aumento cercano a los mil 600 millones de de euros en ganancias con respecto a 2025. Mientras tanto su utilidad operativa avanzó 16.2%.

Además de ello, el flujo de efectivo libre, excluyendo fusionesy adquisiciones, llegó a los 2 mil 700 millones de euros durante los primeros meses del año.

Tras los resultados obtenidos, la compañía elevó sus previsiones de crecimiento. Por lo que para finales de año mantiene una expectativa de ganancias superior a los 7 mil millones de euros. Además de un flujo de efectivo libre de más de 3 mil 200 millones de euros.

Para DHL Group este crecimiento llegó acompañado de un fuerte incremento en sus inversiones de infraestructura logística, automatización de procesos y centros de datos.

DHL impulsa sus divisiones de paquetería, carga y logística: Aumenta su utilidad operativa 2026

Los resultados financieros reportados por DHL Group al cierre del tercer trimestre de 2026 , muestran una fortaleza para la compañía. Pues sus ganancias están creciendo a un ritmo superior al de las ventas. Es decir: sus operaciones se están volviendo más rentables.

De acuerdo con el informe de la compañía esto se debe en gran medida en que la compañía se ha concentrado en aprovechar su infraestructura logística. Así como en fortalecer sus divisiones de paquetería exprés, transporte internacional de carga y logística para empresas.

En el caso de su servicio de transporte de carga, el aumento de volúmenes procedentes de Asia, demuestran que la compañía está aprovechando la reconfiguración de los flujos comerciales globales para ampliar sus operaciones. Obteniendo grandes resultados que ya se perciben en su grado de rentabilidad.

Sumado a ello, DHL Group y DHL Supply Chain han diversificado sus servicios, concentrándose en el comercio electrónico y el almacenamiento de mercancías.

Cabe señalar que al cierre del tercer trimestre la división DHL Express registró uno de los mayores crecimiento del grupo. Pues su ingresos sumaron 6 mil 995 millones de euros, 19.2% más que en el mismo periodo de 2025. Cabe señalar que esta división también reportó un aumento de 50% en su utilidad operativa.

El desempeño, según versa el comunicado, se debe a un aumento en los envíos industriales y una mejor utilización de su red global.

Crece demanda del transporte aéreo

Otra de las divisiones de DHL Group creció fue DHL Global Forwarding, un servicio especializado en el transporte internacional de carga.

La división incrementó en 23.4% sus ingresos para llegar los 5 mil 644 millones de euros. En tanto que su utilidad operativa creción 32.7%, equivalente a 259 millones de euros.

El desempeño se debió en gran medida a un aumento en la demanda del transporte aéreo en rutas provenientes de Asia y al movimiento de la caraga marítima de ese continente y de Europa.

En ese sentido, DHL Group destacó que su infraestrcutura global le permitió mantener la continuidad de las cadenas de suministro y evitar interrupciones ligadas a disputas internacionales.

Finalmente, DHL Supply Chain reportó ingresos por 4 mil 941 millones de euros con un crecimiento de 12% y una utilidad de 301 millones de euros.

Una expansión vinculada a América, donde las alianzas con sectores tecnológicos y comercios minoristas impulsaron el desempeño.

DHL Group invierte en infraestructura

El crecimiento de sus divisiones también está acompañado por una mayor inversión en infraestructura. DHL Group destinó 2 mil 200 millones de euros a activos de capital durante los primeros nueve meses de 2026. Es decir 532 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Para el cierre del ejercicio, la compañía prevé elevar esta inversión hasta aproximadamente 3 mil 600 millones de euros. Para avanzar en sus objetivos de automatización, digitalización y ampliación de almacenes.

Dichas inversiones forman parte de los objetivos de crecimiento de la compañía de cara a 2030. Año en que pretende convertirse en una empresa multiservicios altamente rentable.

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