Híbridos satisfacen a mexicanos en eficiencia, confort y experiencia de manejo; BYD es TOP

JD Power dio a conocer que los vehículos híbridos satisfacen a mexicanos en eficiencia, confort y experiencia de manejo. De hecho, “los híbridos fortalecen la conexión emocional con los conductores en México. Mientras que el atractivo general de los vehículos disminuye”.

Según el estudio Diseño y Desempeño, Automotriz (APEAL) México 2026 de la firma, este índice aumentó 10 puntos entre los propietarios de vehículos híbridos contra 2025. Alcanzando 929 puntos, de 1,000, mientras que el índice APEAL general disminuyó 8 puntos, situándose en 892.

Al respecto, Gerardo Gómez, Senior Director de JD Power México, señaló que “los clientes buscan una mayor eficiencia sin renunciar al confort y a la experiencia de manejo que valoran”. Por lo tanto, “los vehículos híbridos están cumpliendo con esas expectativas”.

Otro dato importante del estudio es que las marcas de origen chino registraron un avance de 22 puntos respecto al 2025. En este sentido, los fabricantes ya establecidos en el país no pueden dar por sentada su posición.

“A medida que aumenta la competencia, las marcas deben ofrecer razones claras para que los propietarios se sientan satisfechos con su elección cada vez que se ponen al volante”, destacó el también Country Manager de la firma.

Si los vehículos electrificados lideran en satisfacción emocional, son seguidos de cerca por los vehículos híbridos enchufables (919 puntos). Asimismo, por los vehículos eléctricos de batería (913), los vehículos diésel (901) y los vehículos de gasolina (891).

Entre los dueños de vehículos híbridos, las áreas mejor evaluadas son seguridad, tren motriz, diseño exterior, sensación de manejo y comodidad de manejo. Ahora bien, las marcas de lujo ampliaron su ventaja.

Marcas de lujo retroceden

La brecha en el índice APEAL entre las marcas de lujo (908) y las marcas del mercado de volumen (892) se amplío a 16 puntos, frente a los 12 puntos registrados en 2025. Sin embargo, las puntuaciones para las marcas de lujo retroceden 4 puntos y las marcas del mercado de volumen 8 puntos.

Las mayores ventajas de las marcas de lujo se observan en las categorías de configuración y arranque del vehículo (+32 puntos) e infoentretenimiento (+28). Principalmente, Volvo ocupó el primer lugar en el índice APEAL entre las marcas de lujo, con una puntuación de 927.

Siguiéndola GMC (919) en segundo lugar y BMW (915) en tercero. Sin olvidar que los vehículos híbridos satisfacen a mexicanos en eficiencia, confort y experiencia de manejo.

Entre las marcas de volumen, Great Wall Motor y Honda comparten el primer lugar en el índice APEAL, ambas con una puntuación de 917. Honda alcanza esta posición por segundo año consecutivo. Hyundai ocupa el tercer lugar con 908 puntos.

Marcas chinas avanzan significativamente

Finalmente, las marcas de origen chino registraron avances significativos en el índice APEAL, con 22 puntos. Este el segundo mayor incremento, por detrás de las marcas de origen italiano (+25). Como las áreas mejor evaluadas son diseño exterior, comodidad de manejo, además de facilidad para entrar y salir del vehículo.

Por su parte, las marcas de origen sueco alcanzaron un índice APEAL de 927, y las de origen japonés registraron una disminución de 18 puntos respecto a 2025, logrando un índice de 893, la mayor caída observada entre los distintos países de origen.

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