KIA encabeza premios de seguridad y diseño en Estados Unidos: Telluride y K4 se llevan 2 Premios Buzz

KIA América continúa encabezando la listas y estudios sobre calidad, satisfacción y manufactura. Esta vez tocó el turno de Telluride 2027 y K4, que fueron distinguidos con el Premio Buzz.

El galardón, concedido por CarBuzz, HotCars y Top Speed a los vehículos con tecnología actual y motorización híbrida o eléctrica, destacó el valor de las propuestas de KIA. Las cuales, según explicó el propio vicepresidente de ventas en América de KIA, están enfocadas tanto en la movilidad eléctrica familiar como urbana.

Obtener dos premios en diferentes categorías refleja el compromiso de KIA de desarrollar vehículos que satisfagan una amplia gama de necesidades de los clientes. El Telluride sigue ofreciendo el valor familiar de espacio, comodidad y tecnología, mientras que el K4 Hatchback combina versatilidad, diseño distintivo y valor atractivo en un paquete compacto”, explicó Eric Watson, vicepresidente de ventas de KIA América.

Telluride un potente SUV híbrido que se comercializa en Estados Unidos por cerca de 49 mil dólares aún no ha sido introducido en México. Sin embargo, el próximo año podrían aparecer las versiones EX y X-Lines.

Se trata de un vehículo familiar cuyo rendimiento total combinado podría superar los mil kilómetros.

La versión X-Line destaca por su tracción AWD en las cuatro ruedas, lo cual incrementa su agarre y potencia a la hora de arrancar, incluso en terrenos difíciles.

En cuanto a comodidad, Telluride 2027 destaca por sus asientos ergonómicos, calefactados y ventilados. Además de una completa oferta tecnológica que incluyen pantalla de 12 pulgadas e iluminación automática al salir o entrar de la unidad.

K4, uno de los autos más seguros según LATIN NCAP

Por otra parte, el hatchback KIA K4 está considerado uno de los autos más seguros del mercado, según LATIN NCAP. El modelo está disponible con distintas motorizaciones, aunque en México sólo se comercializa con motor a combustión e inyección tradicional turbo.

El multipremiado vehículo, ahora también reconocido como un Premio Buzz en su versión eléctrica, sorprende por su diseño atractivo, espacios generosos, seguridad y precio asequible.

Dicho compacto está disponible en México en tres versiones EX IVT; GT Line y GT Line Turbo. Su precio de entrada es de 491 mil pesos, mientras que la más equipada alcanza los 583 mil pesos.

Sin embargo, su relación seguridad precio es una de las características que el jurado de los Premios Buzz destacó.

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