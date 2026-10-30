La seguridad vial es una responsabilidad compartida entre empresas y profesionales del transporte. En este contexto, sumar 25 años sin incidentes viales es un gran logro e ISUZU México reconoce a conductores en Premio Nacional de Seguridad Vial ANTP.

ISUZU México participó en la edición número 27 del Premio Nacional de Seguridad Vial de la Asociación Nacional de Transporte Privado. De hecho, la iniciativa reconoce las buenas prácticas y el compromiso de quienes contribuyen a una conducción más segura en las carreteras del país.

Durante la ceremonia, Miguel Mejía, subdirector de Posventa de ISUZU México, participó en la entrega de reconocimientos a los conductores que destacan por su desempeño y trayectoria sin accidentes ni incidentes viales.

La ceremonia llamada Salón de la Fama destacó la importancia de la disciplina, la experiencia y la prevención en la seguridad vial. También resaltó a la familia como un apoyo invaluable para los operadores en cada recorrido.

Según la compañía, con su participación en el premio ANTP, “ISUZU México refrenda su compromiso con una cultura de seguridad vial. Asimismo, con la colaboración entre los distintos actores de la industria del transporte para contribuir a recorridos más seguros en México”.

ISUZU México refrenda su compromiso con una cultura de seguridad vial.

Capacitación y habilidades de conductores frente al volante

Cabe recordar que Isuzu Motors de México continúa impulsando la eficiencia de sus clientes a través de Smart Driving. Por lo tanto, conductores de Grupo Danone fueron parte de una capacitación que se realizó en el Autódromo Moisés Solana en Pachuca, Hidalgo.

Principalmente, pudieron poner a prueba sus habilidades frente al volante bajo la premisa de que un vehículo de carga no depende únicamente de sus componentes, sino de la persona que lo opera. Además, 25 años sin incidentes viales, ISUZU México reconoce a conductores en Premio Nacional de Seguridad Vial ANTP.

Dirigido a conductores y gestores de flotas, dicho programa permite probar y medir las capacidades de un conductor. También detectar áreas de oportunidad que a largo plazo podrían convertirse en una mejora operativa.

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