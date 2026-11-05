Como una muestra de compromiso con en el servicio y la mejora continua, ISUZU Motors de México obtiene Triple Estrella en Aftersales Awards 2026. De hecho, México y Vietnam fueron los únicos dos países en obtener el reconocimiento en esta ceremonia.

Además, logró una destacada participación en el ISUZU I-1 Grand Prix (I-1 GP) 2026, competencia global que pone a prueba las habilidades y conocimientos técnicos de los especialistas de servicio de la marca.

De acuerdo con la compañía, en esta edición de los Aftersales Awards, participaron 66 empresas en la evaluación internacional. Principalmente 24 recibieron reconocimientos por estrellas y siete fueron distinguidas con el Uptime Support Award.

Cabe mencionar que durante la ceremonia celebrada el 28 de octubre en Japón, ISUZU Motors de México obtuvo el máximo reconocimiento de tres estrellas. En consecuencia, este galardón reconoce el compromiso de ISUZU Motors de México en varios aspectos.

Por ejemplo, en la excelencia operativa en posventa, la satisfacción y atención de sus clientes. Asimismo, en la mejora continua de su red de concesionarios y el fortalecimiento de sus capacidades de servicio y soporte.

En la ceremonia celebrada en Japón, ISUZU Motors de México obtuvo el máximo reconocimiento de tres estrellas.

Octavo ganador en ISUZU I-1 Grand Prix

En tanto, obtuvo el octavo lugar en la competencia por equipos en el ISUZU I-1 Grand Prix (I-1 GP) 2026. Primero, se posicionó en el Top 10 mundial entre 35 países participantes. Después, Gustavo Olguín Pacheco alcanzó el sexto lugar en la competencia individual, en la que participaron 70 técnicos de diferentes mercados.

También partición Jorge Alejandro Salazar Álvarez; ambos representantes de México contaron con el acompañamiento y preparación de Faustino López, coach del equipo mexicano. Sumando este reconocimiento a que ISUZU Motors de México obtiene Triple Estrella en Aftersales Awards 2026.

Los técnicos mexicanos de ISUZU celebrando en Japón.

“Estos resultados reflejan el talento, la preparación y la dedicación de los especialistas de ISUZU Motors de México. Así como el compromiso de la compañía y su red de concesionarios con el desarrollo de capacidades técnicas de clase mundial”, se indicó.

Con estos reconocimientos, ISUZU Motors de México continúa fortaleciendo su posición internacional y reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de transporte confiables, respaldadas por un servicio especializado y una atención de excelencia para sus clientes.

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