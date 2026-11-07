J.D Power: GWM obtiene el primer lugar de satisfacción de clientes en México

Great Wall Motor obtuvo el primer lugar del mercado de volumen en el Estudio de Diseño y Desempeño Automotriz APEAL México realizado por JD Power. Así mismo, la armadora se hizo con el segundo lugar para una marca de volumen en el Estudio de Calidad y Confiabilidad de Vehículo (VDS) México 2026.

Los resultados, respaldados por encuestas realizadas a los propios consumidores de la marca, demuestra la confiabilidad de sus productos. Y es que dentro del estudio GWM alcanzó 917 puntos en una escala de 1,000. Obteniendo una de las calificaciones más altas entre las marcas de volumen en México.

Además, la calificación supera en 25 puntos el promedio del mercado de volumen que se ubicó en 892.

El fabricante también obtuvo el segundo lugar en el Estudio de Calidad y Confiabilidad del Vehículo (VDS) México 2026 de JD PowerSM.

Los reconocimientos de JD Power tienen un valor especial porque proviene de quienes manejan un GWM todos los días. Que nuestros clientes califiquen así su experiencia al volante confirma que vamos por el camino correcto. Vehículos hechos para el mundo real, con diseño, tecnología y respaldo”, afirmó Padro Albarrán, vicepresidente y director general de GWM México.

Cabe señalar que los estudios evalúan, además de la conexión que los usuarios sienten con sus unidades, la calidad del tren motriz, sensación de manejo, seguridad, ahorro de combustible, confort, diseño exterior. Así como facilidad de acceso, salida, configuración y arranque.

En 2026, el índice APEAL de la industria disminuyó ocho puntos respecto al año anterior, hasta ubicarse en 892, el mismo nivel que el promedio del mercado de volumen.

Electrificación y satisfacción de los consumidores

Los resultados de JD Power también muestran diferencias en la percepción de los propietarios según la tecnología de propulsión.

En el estudio APEAL 2026, los vehículos híbridos alcanzaron 929 puntos, la calificación más alta por tipo de motorización. Les siguieron los híbridos enchufables, con 919 puntos, y los eléctricos de batería, con 913. En contraste, los vehículos de gasolina registraron 891 puntos.

Esta tendencia coincide con la estrategia de GWM, que comercializa en México vehículos de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Los reconocimientos llegan cuando la compañía cumple tres años de operaciones en el mercado mexicano, donde reporta más de 40 mil unidades comercializadas. Como parte de sus planes de expansión, prevé incrementar su oferta hasta 15 modelos durante los próximos dos años y ampliar su red de distribuidores a 60 puntos de venta para el cierre de 2027.

De esta manera, los resultados de JD Power representan un indicador sobre la percepción de los consumidores hacia la marca.

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