Debido a que una planta industrial rara vez opera toda su vida como fue diseñada originalmente, es necesario tomar en cuenta la importancia del diseño lumínico al adecuar espacios industriales.

Porque cada cambio altera las dinámicas internas y las necesidades visuales de los operadores. Principalmente al ampliar la capacidad, integrar nuevas líneas de producción o redistribuir las estaciones de trabajo.

Incluso la llegada de nuevos equipos pesados puede proyectar sombras críticas sobre las áreas de ensamble o inspección. Afectando la seguridad y la productividad, de acuerdo con Grupo Construlita.

Por lo tanto, la flexibilidad de la infraestructura logística adquiere relevancia desde la etapa de diseño. Anticipar posibles modificaciones permite evaluar soluciones que faciliten futuras adecuaciones y respondan a las condiciones de trabajo conforme evoluciona la operación.

Lo anterior considerando que México tiene 491 parques industriales en operación a septiembre de 2026. Además de otros 82 en construcción, según la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP). Mientras que los desarrollos existentes suman 90 millones de metros cuadrados de edificios industriales.

Sergio Pérez, líder de la Academia de Diseño de Iluminación de Grupo Construlita, refierió que en una planta industrial cualquier modificación que parece pequeña puede cambiar las condiciones de iluminación de toda una zona.

“Por eso es importante pensar en sistemas que puedan ajustarse conforme cambia la operación, sin tener que replantear toda la iluminación cada vez que se modifica un espacio”, señaló el directivo.

Iluminación en riel beneficia operaciones en plantas industriales

Dicha capacidad de adaptación abre posibilidades para incorporar soluciones que tradicionalmente se han utilizado en otros entornos, como los sistemas de iluminación en riel. Frente a instalaciones con puntos de luz fijos, ofrecen una mayor libertad para reorganizar la distribución lumínica.

La distribución de la luz, las ópticas, los sistemas de montaje y las posibilidades de ajuste son aspectos que deben evaluarse según las actividades previstas y las características de cada entorno industrial.

Para llevar estos criterios a la práctica, el Libro de Especificación 2026-2027 de Construlita funciona como una herramienta de consulta para arquitectos, ingenieros y especificadores. De hecho, permite identificar atributos relacionados con el desempeño, la instalación y la configurabilidad de las soluciones según las necesidades de cada proyecto.

Luminaria LED para iluminar superficies verticales.

Por ejemplo, Skylight II ejemplifica las posibilidades de los sistemas de iluminación en riel en proyectos industriales o comerciales. Asimismo, adapta su posición e ilumina superficies verticales, indicando la importancia del diseño lumínico al adecuar espacios industriales.

Finalmente, desde la iluminación, el verdadero valor de anticipar estos cambios está en diseñar instalaciones que respondan a las condiciones actuales. Igualmente, que mantengan su capacidad de adaptación conforme evolucionan las exigencias de la industria, se indicó.

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