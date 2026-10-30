Stellantis mejora sus resultados financieros en el tercer trimestre de 2026 

El grupo Stellantis logró reportar una mejora interanual en sus principales resultados financieros durante el tercer trimestre de 2026. Esto con ingresos netos de 37,600 millones de euros, siendo un incremento de 1% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía atribuyó este desempeño principalmente al crecimiento de los volúmenes en Europa Ampliada y Sudamérica, así como a resultados favorables en el tipo de cambio en esta última región.

La pérdida neta se ubicó en 500 millones de euros, representando una reducción de 90% frente al tercer trimestre de 2025, periodo que estuvo afectado por partidas extraordinarias significativas.

Por su parte, el ingreso operativo ajustado alcanzó 300 millones de euros, con un margen de 0.7%, equivalente a una mejora de 50 puntos base frente al año anterior. El flujo de caja libre industrial también presentó avances, al mejorar 300 millones de euros, aunque permaneció en terreno negativo, con un resultado de -4,000 millones de euros.

La liquidez industrial disponible cerró el trimestre en 42,700 millones de euros, lo que es equivalente al 26% de los ingresos netos de los últimos 12 meses. Esto dentro del rango objetivo establecido por la compañía.

México destaca con crecimiento de 24% en ventas en el reporte financiero de Stellantis

En Norteamérica, las ventas de Stellantis aumentaron 1% durante el tercer trimestre de 2026. México sobresaliendo con un crecimiento de 24%, alcanzando así el 28% al incluir los resultados de Leapmotor. En contraste, Estados Unidos y Canadá registraron disminuciones de 0.3% cada uno.

Para Estados Unidos, el desempeño de la compañía superó la tendencia de la industria, que retrocedió 0.8%. Entre los modelos que impulsaron los resultados destacaron:

Ram 1500, con un incremento de 73%

Dodge Durango, con 14%

Chrysler Pacifica, con 6%

La participación de mercado de Stellantis en Norteamérica llegó a 7.5%, diez puntos base por encima del año anterior. Ram también sobresalió al registrar un crecimiento de 30% en sus ventas regionales, convirtiéndose en la marca de mayor crecimiento de la región por su avance en participación de mercado.

En Europa Ampliada, las ventas aumentaron 1%, mientras que en Sudamérica disminuyeron 4%. Pese a este retroceso, Stellantis conservó el liderazgo regional, con una participación de mercado de 18.6%. Brasil y Argentina continuaron entre sus mercados más relevantes.

FaSTLAne 2030 mantiene su avance y fija objetivos para 2027

Durante el trimestre, Stellantis continuó con la ejecución de su estrategia FaSTLAne 2030, misma que está enfocada en el lanzamiento de productos. Así como el fortalecimiento de alianzas y mejoras en manufactura y calidad.

Antonio Filosa, CEO de Stellantis, destacó que el Programa de Creación de Valor ha comenzado a generar contribuciones positivas. La empresa mantiene el objetivo de implementar, antes de finalizar 2026, al menos 40% de los 6,000 millones de euros en eficiencias recurrentes previstas.

La compañía ratificó sus perspectivas financieras para 2026 y mantuvo su expectativa de alcanzar un flujo de caja libre industrial positivo en 2027.

Entre los factores considerados para cumplir estos objetivos se encuentran el ajuste de la producción a la demanda. Siendo una mejor administración de inventarios en Norteamérica y la aceleración de los ahorros del Programa de Creación de Valor.

Stellantis también prevé que los gastos de capital e investigación y desarrollo representan 6.5% de sus ingresos netos durante 2026. Asimismo, estima costos arancelarios netos por 1,000 millones de euros para todo el año.

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