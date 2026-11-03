ZF unifica sus marcas de refacciones y refuerza su estrategia de venta para 2027

ZF Aftermarket refuerza su presencia en Norteamérica con un cambio de imagen más unificado para todo su portafolio de soluciones. Durante su participación en la AAPEX 2026, la marca de repuestos presentará su nuevo diseño para los empaques que maneja en Norteamérica.

El objetivo es que todos sus clientes, tanto leales como nuevos, puedan identificar sus productos, creando una conexión más sólida y visible de la marca.

El lanzamiento de su nueva imagen en Norteamérica responde a la necesidad de fortalecer su posicionamiento en el mercado postventa y automotriz.

La nueva imagen que ZF Aftermarket ofrecerá en AAPEX 2026 busca establecer una identidad visual más unificada entre ZF y sus marcas EMFÖRDER, SACHS, WABCO y TRW sin alterar el reconocimiento que ya tienen entre sus clientes.

Aunque la nueva imagen de ZF Aftermarket y sus marcas subsidiarias será presentada en AAPEX 2026, el cambio será gradual en los mercados globales.

Para el mercado mexicano, la compañía precisó que BOGE continuará como una marca importante dentro de su portafolio regional.

Asimismo, aclaró que la calidad, disponibilidad y experiencia asociadas con sus productos permanecerán sin cambios.

Más allá de la renovación de la imagen para sus empaques, el cambio busca conectar el suministro de refacciones con servicios de diagnóstico, capacitación, asistencia técnica, soluciones de reparación y herramientas digitales.

De acuerdo con Chris Battershell, responsable de ZF Aftermarket en Norteamérica, el cambio de imagen permitirá que talleres, distribuidores y flotillas identifique con todas sus soluciones.

Esta evolución se construye sobre la fortaleza y el legado de nuestras marcas consolidadas al tiempo que crea una conexión más clara y consistente con ZF. El diseño unificado ayudará a nuestros clientes a reconocer nuestro portafolio con mayor facilidad”, agregó Camilla Davidson, global head of marketing ZF Aftermarket.

ZF Aftermarket refuerza su estrategia postventa con cambio de imagen

ZF fortalece su estrategia de aftermarket a través de la integración de sus marcas de refacciones con una oferta más amplia de productos, servicios técnicos y herramientas digitales.

Así, la compañía busca aprovechar su experiencia como proveedor de equipo original para ofrecer soluciones que vayan más allá del suministro de componentes, incorporando diagnóstico, capacitación, asistencia técnica y tecnologías de reparación.

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