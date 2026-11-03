Tata Motors toma el control de IVECO y crea un gigante mundial de 21 mil millones de euros

El negocio mundial de camiones y autobuses ha entrado a una nueva etapa, esto ya que Tata Motors e IVECO iniciaron formalmente su integración el 3 de noviembre de 2026. Con la que buscan construir uno de los grupos más importantes de vehículos comerciales a nivel internacional. Así como fortalecer su participación en mercados de Europa, Asia, América Latina, Medio Oriente y África.

Dicha unión combina la experiencia de Tata Motors, uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales de India. Con la trayectoria de IVECO Group en camiones, autobuses y tecnologías de propulsión.

La dimensión de esta operación se refleja en sus cifras, esto debido a que ambas compañías proyectan ingresos anuales combinados de aproximadamente 21 mil millones de euros. Así como un volumen de ventas cercano a 590 mil vehículos. Además, tendrán presencia en más de 130 países, con 27 plantas de fabricación, 25 centros de investigación y desarrollo y una red de alrededor de 9 mil 300 puntos de venta y servicio.

En conjunto, las empresas reunirán a más de 73 mil trabajadores en seis continentes. De la misma manera, sitúan a la nueva organización en la cuarta posición mundial entre los fabricantes de vehículos comerciales, de acuerdo con su comunicado oficial.

Camiones, autobuses y tecnología: las fortalezas que aportan Tata Motors e IVECO

La integración busca aprovechar la complementariedad de sus portafolios, pues Tata Motors aportará vehículos de carga que van desde menos de una tonelada hasta camiones de 55 toneladas. Además de soluciones para transporte de pasajeros con capacidad de entre 10 y 51 personas.

Por otra parte, IVECO sumará camiones ligeros, medianos y pesados, así como autobuses urbanos e interurbanos. A esta oferta se incorporan las capacidades de FPT en motores y sistemas de propulsión para aplicaciones de carretera, fuera de carretera, marinas y generación de energía.

También, ambas organizaciones buscarán acelerar el desarrollo de tecnologías para el transporte comercial, incluyendo motores de combustión, gas natural, vehículos eléctricos de batería e hidrógeno. De esta manera, pretenden ampliar las alternativas para sus clientes y responder a las diferentes necesidades de movilidad de cada mercado.

IVECO conservará su identidad y su sede en Italia

Uno de los puntos importantes de la integración es que IVECO no desaparecerá como marca ni trasladará su centro de operaciones a India. La compañía conservará su sede en Turín, Italia, así como sus marcas, equipos de trabajo e infraestructura industrial. Tata Motors, por su parte, respaldará su estrategia y sus planes de inversión existentes.

En cuanto a la dirección corporativa, Natarajan Chandrasekaran va a presidir el Consejo de Administración, mientras que Olof Persson continuará como director ejecutivo de IVECO Group.

La adquisición también tiene una precisión accionaria: el 30 de octubre, Tata Motors obtuvo inicialmente el 89.42% del capital ordinario de IVECO, equivalente a 238 millones 157 mil 212 acciones. Por ello, la integración no significa que ya posea el 100% de la compañía, pues el proceso contempla la adquisición de las participaciones restantes.

Finalmente, el negocio de defensa de IVECO, que incluye las marcas IDV y ASTRA, no forma parte de esta operación, ya que Leonardo adquirió esa división en marzo de 2026.

Con esta unión, Tata Motors e IVECO buscan aprovechar su mayor escala industrial, tecnológica y comercial para competir en el futuro del transporte mundial.

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