Kia registra récord de ventas en octubre de 2026 y queda a 91 unidades de Toyota en México

En octubre 2026 KIA registra el mayor volumen de ventas mensual en su historia en México, con 10,401 vehículos comercializados, de acuerdo con la compañía. La cifra representó un incremento de 10.3% frente al mismo mes de 2025, cuando registró 9,431 unidades, mientras el mercado nacional avanzó 3.1%.

El resultado permitió a Kia incrementar su participación mensual de 7.08% a 7.57%, una ganancia aproximada de 0.49 puntos porcentuales. Toyota comercializó 10,492 vehículos durante el mismo mes, apenas 91 unidades más que la automotriz surcoreana.

La distancia entre ambas marcas había sido de 2,546 vehículos en octubre de 2025. Su reducción respondió tanto al crecimiento de Kia como a la caída de 12.4% registrada por Toyota, cuyas ventas pasaron de 11,977 a 10,492 unidades.

Ventas de Kia en octubre de 2026: el contraste con el desempeño acumulado

Entre enero y octubre, Kia comercializó 92,447 vehículos, un incremento de 2.1% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras el mercado mexicano creció 4.8%. Esta diferencia redujo su participación acumulada de 7.38% a 7.18%, equivalente a una disminución aproximada de 0.19 puntos porcentuales.

La automotriz conserva el quinto lugar nacional por volumen acumulado, detrás de Toyota, que registró 104,770 unidades. La ventaja de la marca japonesa aumentó de 11,779 a 12,323 vehículos respecto al periodo comparable de 2025.

Mazda, por su parte, comercializó 89,090 unidades entre enero y octubre, con un crecimiento de 5.6%. Su desempeño redujo de 6,226 a 3,357 vehículos la ventaja acumulada de Kia.

Durante octubre, Mazda vendió 10,436 unidades, apenas 35 más que la automotriz surcoreana.

Kisoo Kim, Chief Sales Officer de Kia México, comunicó : “Octubre marca un momento muy importante para Kia México al alcanzar un récord de ventas, además, demuestra nuestra capacidad para seguir creciendo en un mercado cada vez más competitivo. Estamos entrando en una etapa clave para la marca, en la que estamos construyendo las bases para asegurar un exitoso futuro. Este resultado nos motiva a cerrar 2026 con más fuerza y seguir conquistando la preferencia de más mexicanos”.

Kia K3 concentra 53% de las ventas; Seltos y Sportage amplían la oferta híbrida

El Kia K3, producido en México, acumuló aproximadamente 49,000 unidades comercializadas durante los primeros diez meses del año, equivalentes a cerca de 53% de las ventas de la marca. Su crecimiento anual de 5.8% superó el registrado por Kia en el mismo periodo.

En octubre, Seltos alcanzó 1,520 unidades vendidas, coincidiendo con el inicio de las entregas de su nueva generación, que incorpora una versión híbrida.

Por su parte, las ventas acumuladas de Sportage híbrida se triplicaron respecto al mismo periodo de 2025, según la compañía, que no proporcionó cifras absolutas de comercialización de esta motorización.

El comportamiento de las ventas de Kia en octubre de 2026 muestra una aceleración mensual que todavía contrasta con el crecimiento acumulado de la marca y su evolución en el mercado mexicano.



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