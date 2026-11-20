Schaeffler México continúa impulsando el desarrollo del talento joven a través de convenios con universidades y programas de integración profesional.

Como resultado, el fabricante alemán ha concretado 107 contrataciones de jóvenes universitarios. De éstos, al menos 19 han alcanzado posiciones de liderazgo dentro de la compañía. Algo que demuestra el compromiso de la compañía con la formación de talento que podrá atender las necesidades futuras de la industria automotriz.

Uno de sus principales proyectos es LEAN Challenge, el cual acumula 11 ediciones en Puebla a través de las cuales se han reunido más de 245 estudiantes. De ellos, 83 se han incorporado a las operaciones de Schaeffler México.

Además de LEAN Challenge, Schaeffler cuenta con el SPS Challenge, un proyecto de estadía en la planta de la compañía en Guanajuato. En este programa han participado 65 estudiantes, de los que 24 fueron contratados por Schaeffler.

Ambos programas tienen una duración de tres meses, tiempo en el que los estudiantes desarrollan proyectos relacionados con productividad, mejora continua e innovación. Durante este proceso reciben apoyo de especialistas de Schaeffler, quienes los orientan para aplicar sus conocimientos académicos en situaciones reales dentro de la industria.

Schaeffler impulsa el talento universitario

La estrategia de formación de talento también contempla programas de educación dual, mediante los cuales los estudiantes combinan su preparación académica con experiencia profesional dentro de las operaciones de la compañía.

Para ello, Schaeffler mantiene colaboraciones con instituciones como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI).

La red de colaboración académica también incluye al Instituto Politécnico Nacional (IPN), Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana y Universidad de Guanajuato.

Programas de inclusión social y empleo juvenil

Además de la vinculación universitaria, Schaeffler impulsa iniciativas de inclusión social dirigidas a jóvenes provenientes de casas hogar en Puebla e Irapuato, con el propósito de acercarlos a oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional.

Este año, la empresa dio la bienvenida a la tercera generación de participantes de este programa. Con ello que busca ampliar el acceso al mercado laboral para jóvenes que enfrentan mayores dificultades para incorporarse a la industria.

De acuerdo con Luz Escribano, líder de Relaciones con Universidades y Programas de Desarrollo en Schaeffler México, estas alianzas permiten identificar talento en distintos sectores de la sociedad. Así como desarrollar habilidades y preparar a nuevas generaciones para asumir responsabilidades dentro de la industria manufacturera.

Con estas iniciativas, la compañía busca fortalecer el vínculo entre educación y empleo. Al tiempo que, desarrolla perfiles profesionales para responder a las necesidades futuras de la industria y la movilidad.

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