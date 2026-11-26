Tesla se suma a los proveedores de tecnología y automotrices que apuestan por el marketplace como una forma de expandir su alcance. A partir de ahora, la empresa estadounidense contará con una tienda oficial en Mercado Libre, plataforma lídere en el comercio electrónico.

Desde ahí, Tesla ofertará, de inicio dos de sus productos, el cargador para casas Wall Connector y el Mobile Connector, una batería portátil.

El proveedor de tecnología no descarta que, en un futuro comience a comercializar sus vehículos eléctricos en la misma plataforma.

Tesla vende potentes cargadores

Sin embargo, por ahora, sus clientes podrán encontrar soluciones enfocadas en la carga.

Wall Connector, cuyo precio en Mercado Libre es de $15 mil pesos mexicanos, es un cargador Tesla de pared. El dispositivo está pensado como una alternativa de carga doméstico para vehículos eléctricos. Tiene una potencia de 11.5 kW y agrega hasta 70 km de autonomía por hora de carga en un vehículo Tesla.

Dicho cargador cuenta con un adaptador J1772 integrado, que le permite carga casi cualquier modelo. Independientemente de si es Tesla o no.

Además, el usuario puede programar y monitorear la carga desde la app de Tesla o recibir actualizaciones inalámbricas vía Wi-Fi.

El Wall Connector puede instalarse en interiores o exteriores y cuenta con una garantía de hasta cuatro años.

Por otra parte, el Mobile Connector Gen 3, cuyo precio en la plataforma de e-commerce, es de $7 mil pesos, es un cargador portátil para vehículos ligeros e incluso camionetas.

Su formato Connector Gen 3 permite trasladarlo a cualquier parte y guardarlo, incluso en el vehículo que se usa.

Dicho cargador portátil ofrecer 4.8 km de autonomía por hora de carga con el adaptador NEMA 5-15. Y de hasta 48 km por hora con NEMA 14-50, según el vehículo. Incluye ambos adaptadores, un cable de 6 metros y una bolsa de almacenamiento. Dicho cargador es fabricado en México.

Con la incorporación de Tesla, Mercado Libre continúa ampliando las categorías y soluciones disponibles en su marketplace. Acompañando la evolución de las necesidades de los consumidores mexicanos y acercándolos a tecnologías que están transformando la vida cotidiana.

Crece el Marketplace

Desde vehículos seminuevos, hasta vehículos totalmente nuevos distribuidos a través de sitios oficiales, los consumidores pueden encontrar en Mercado Libre un buen número de modelos y precios.

Por ello, no sorprende que cada vez sean más las automotrices, como Nissan, Toyota o Chirey, las que comiencen a explotar este nicho digital.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) hasta el segundo trimestre de 2026, se comercializaron 399 mil unidades a través de canales digitales.

En particular, la plataforma de Mercado Libre experimentó un crecimiento de 33% en el número de usuarios que contactan o buscan una unidad.

Lo anterior se tradujo en más ventas concretadas en el terreno físico. Por ello, no sorprende que cada vez sean más las automotrices que trasladen sus canales de venta a esta plataforma.

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