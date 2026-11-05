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Chirey refuerza su servicio postventa con más de 1,800 centros de atención a nivel mundial

La automotriz impulsa Chirey Family Care, una estrategia que integra más de 2,000 distribuidores y 1,800 centros de servicio para estandarizar el mantenimiento, las reparaciones y la atención a sus clientes en distintos mercados.

Andrea Ramirez
Familia acomodando equipaje en la cajuela abierta de una camioneta SUV Chirey Tiggo blanca durante una presentación del programa Chirey Family Care.
Chirey consolida su estrategia global de postventa con más de 1,800 centros de servicio y el programa Chirey Family Care.
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La competencia entre las marcas automotrices, actualmente ya no se limita solo al diseño, la tecnología o el precio de sus vehículos. Sino que ahora el servicio de postventa se ha convertido en un factor relevante para los consumidores. Frente a este escenario, Chirey ha fortalecido su estrategia global de postventa con una red de más de 1,800 centros de servicio y 2,000 distribuidores, mediante su programa Chirey Family Care.

Contenido
Chirey integra seguridad y atención técnica en su estrategia global de postventaCapacitación y procesos estandarizados para los talleres

La iniciativa forma parte de la filosofía For Family, con la que la compañía ha buscado acompañar a los propietarios durante las diferentes etapas de uso de sus vehículos. Siendo desde la seguridad de sus ocupantes hasta el mantenimiento, pasando por las reparaciones y la asistencia técnica.

Uno de los objetivos, también es ofrecer una experiencia de atención más consistente entre países, esto mediante procedimientos estandarizados y personal capacitado. Para responder a las necesidades de los usuarios.

Dicha estrategia también contempla un programa de garantía transfronteriza, que está diseñado para facilitar el acceso a servicios de garantía y reparación. Cuando los propietarios se encuentran fuera de su país. Este beneficio opera mediante la red compartida de la marca y está sujeto a las condiciones de cobertura aplicables.

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Chirey integra seguridad y atención técnica en su estrategia global de postventa

Durante el Chirey International User Summit 2026, que se celebró en Wuhu, China, la compañía realizó una prueba pública de impacto entre una TIGGO 7 y un camión a 50 kilómetros por hora. Esto como parte de su Chirey Safety Challenge, bajo el concepto Guardian. For Family.

Después de este impacto, los especialistas revisaron la estructura del vehículo y comprobaron que los pilares A y B conservaron su integridad, sin una intrusión significativa en el habitáculo. Asimismo, los pretensores de los cinturones y las bolsas de aire se activaron, mientras que el sistema de llamada de emergencia eCall estableció comunicación automática para solicitar asistencia.

La marca también destacó que distintas versiones de la familia TIGGO 7 obtuvieron calificaciones de cinco estrellas en cuatro programas de evaluación: C-NCAP, Euro NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP. Aunque cada organismo utiliza protocolos y criterios específicos.

Liang Yugen, directivo de la división automotriz de Chirey, pudo señalar que la seguridad constituye un requisito fundamental para el desarrollo de sus vehículos. Y su presencia en los mercados internacionales.

Capacitación y procesos estandarizados para los talleres

Además de ampliar su infraestructura de atención, Chirey desarrolla los denominados procesos TOP10. Mismas que comprenden diez procedimientos estandarizados para la recepción de clientes, inspección, reparación y entrega de unidades.

Por otra parte, la compañía organiza competencias internacionales de habilidades de servicio para evaluar y fortalecer la preparación técnica de sus equipos de postventa.

Con Chirey Family Care, la automotriz busca ampliar su propuesta de valor más allá de la venta de vehículos, mediante una estructura de atención que acompañe a los propietarios durante la vida útil de sus unidades. El reto estará en mantener estándares consistentes de servicio en los distintos mercados donde opera.

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