Durante el JETOUR Global Technology Experience Day 2026, G700 Ark Edition G700 Ark Edition completa prueba de navegación de emergencia. La demostración permitió mostrar las capacidades sobre el agua del este vehículo. Así como la arquitectura y las capacidades técnicas de GAIA Ark Tech.

La prueba en condiciones reales validó las capacidades anfibias de un vehículo de producción. Asimismo, representó un nuevo avance en la exploración de soluciones de movilidad todoterreno de JETOUR G Series, de acuerdo con la compañía.

Lo anterior gracias al funcionamiento de GAIA Ark Tech, un componente clave del sistema de tecnologías JETOUR G Series. Diseñada para situaciones especializadas, como labores de rescate de emergencia, exploración al aire libre y operaciones en entornos exigentes.

Además, GAIA Ark Tech integra diversos sistemas para permitir un desplazamiento controlado sobre el agua. Como un sistema integral de sellado, un sistema inteligente de estabilidad durante la navegación y un sistema dedicado de vadeo de 800 V.

Es decir, integrado con el extensor de autonomía anfibio CEM-O. En conjunto con la protección con clasificación IP68 de los componentes clave, estas tecnologías permiten pasar del vadeo convencional a una movilidad controlada sobre el agua.

Un verdadero “anfibio” todoterreno

Cabe mencionar que el G700 Ark Edition comparte la misma arquitectura inteligente todoterreno GAIA que el modelo convencional. Aunque con una base tecnológica común y estándares de calidad consistentes.

La compañía indicó que JETOUR G Series continúa impulsando el desarrollo de tecnologías todoterreno mediante ingeniería aplicada y validaciones en condiciones reales. “Las pruebas de manejo realizadas permiten demostrar las capacidades prácticas de GAIA Ark Tech en escenarios reales”.

En adelante, JETOUR G Series continuará desarrollando soluciones de movilidad todoterreno para responder a diversas necesidades de viaje y aplicaciones especializadas. Con el objetivo de ofrecer movilidad confiable a usuarios de todo el mundo.

Finalmente, se indicó que “al responder a los requerimientos específicos de la conducción todoterreno y la navegación sobre el agua, amplía las posibilidades de movilidad del vehículo más allá de las superficies convencionales”.

Asimismo, permite atender una mayor variedad de necesidades de viaje y operación, ya que G700 Ark Edition completa prueba de navegación de emergencia realizadas en las instalaciones especializadas de navegación de la marca.

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