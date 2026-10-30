AMAM propone programa para transformar transporte público en México, con inversiones de entre 100 y 200 mil millones de pesos (mdp). Principalmente, para modernizar los sistemas de movilidad en 103 ciudades del país.

Los proyectos considerados por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad presentan una tasa interna de retorno económica de entre 13.65 y 17.15%. Así como una relación beneficio-costo de 1.2.

A través de una hoja de ruta de 12 meses, la trabajará con los tres órdenes de gobierno. Igualmente, con la banca de desarrollo y el sector privado para estructurar proyectos técnicamente viables y con certidumbre financiera.

El Programa Nacional para la Transformación del Transporte Público fue presentado por Francisco Barnés, director ejecutivo de WRI México. De hecho, formó parte la edición 36 del Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, realizado en Tijuana, Baja California.

La propuesta parte del desafío que enfrentan las ciudades mexicanas a causa de los largos tiempos de traslado. Así como la congestión vehicular y las limitaciones operativas del transporte público, que generan costos para las personas, las empresas y las economías urbanas.

Estrategia de desarrollo nacional con beneficio social

Según las cifras presentadas por la AMAM, las pérdidas de tiempo asociadas a la movilidad alcanzan aproximadamente 500 millones de horas al año. Incluso un costo económico estimado en 25 mil mdp.

Además, la evidencia expuesta también señala que las zonas conectadas a sistemas de transporte masivo registran una reducción de 6.2% en el empleo informal. Lo que evidencia la relación entre accesibilidad, oportunidades laborales y desarrollo económico.

De acuerdo con la AMAM, el plan busca cambiar la perspectiva desde la cual se planea y financia la movilidad urbana. Pues la transformación del transporte público representa una inversión con beneficios económicos y sociales de largo plazo. Por ejemplo:

Economía y productividad: reduce los costos por congestión y tiempos de traslado. También favorece la reducción del empleo informal en zonas conectadas a sistemas masivos

Salud pública y medio ambiente: la transición hacia flotas eléctricas avanzará en la descarbonización. Generando ahorros en combustibles y contribuyendo a la prevención de miles de muertes prematuras asociadas a la contaminación del aire

Industria nacional y empleo: incentiva la producción local de autobuses, donde por cada 100 pesos invertidos en unidades fabricadas en México, 87 pesos permanecen en la economía nacional

La propuesta busca cambiar la perspectiva desde la cual se planea y financia la movilidad urbana: más que un gasto operativo o de infraestructura, la transformación del transporte público representa una inversión con beneficios económicos y sociales de largo plazo.

Electrificación de flotas, beneficio para medioambiente

La transformación del transporte público representa una oportunidad para reducir emisiones contaminantes y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. El autotransporte genera 23% de las emisiones nacionales y concentra 75.3% del consumo de diésel en México.

Ante este escenario, la electrificación gradual de las flotas de transporte público reduciría las emisiones del sector hasta en 46% hacia 2050. Las estimaciones también apuntan a un ahorro potencial de entre 6 mil y 12 mil mdp anuales por la sustitución de diésel por electricidad.

Finalmente, en materia de salud pública, la transición tecnológica contribuiría a evitar entre 13 mil y 15 mil muertes prematuras anuales asociadas a la exposición a partículas contaminantes PM2.5. Por eso AMAM propone programa para transformar transporte público en México.

La transformación del transporte público no es únicamente una agenda de movilidad: es una agenda de desarrollo nacional. Contar con proyectos bien preparados permitirá atraer inversión, fortalecer la industria mexicana y mejorar la calidad de vida de millones de personas”, se señaló.

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